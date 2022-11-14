دفاع مدني دبي يسيطر على حريقين في مستودع ومركز تجاري

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريقين منفصلين في مستودع بمنطقة القوز الصناعية ومركز تجاري دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

وتفصيلا أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 16:17 اليوم الاثنين 14-11-2022 ، يفيد بوقوع حادث حريق بمنطقة القوز الصناعية الاولى، وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء بزمن استجابة مقداره 4 دقائق. وواصلت الفرق المختصة جهودها لمكافحة الحريق وضمان سلامة الجميع في الموقع.

فيما تم تلقي بلاغ آخر عند الساعة 19:28 مساء ، يفيد بوقوع حادث حريق بدبي فيستفال ستي مول، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء الراشدية مستجيب أول (وجهة الاختصاص ) ، وعند الوصول في الساعة 19:34 محققاً زمن استجابة مقداره (6) دقائق، تبين أن الحادث عبارة عن احتراق جزء بواجهة المبنى ،وباشرت الفرق المختصة الإخلاء ومكافحة الحريق، وفق إشارة القائد الميداني الذي أكد أن الحادث تحت السيطرة والتبريد عند الساعة 19:42، وعند الساعة 20:09 أكد القائد الميداني بأن الحادث منتهي وتم تسليم الموقعين للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ولا توجد أي اصابات أي وفيات.

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