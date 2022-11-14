شرطة أم القيوين تضبط عصابة تسرق معدات النفط والكهرباء

المصدر: أم القيوين - البيان

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تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة من الجنسية العربية تخصصت في سرقة معدات نفطية ومواد كهربائية من المنطقة الصناعية الحديثة بأم الثعوب تقدر قيمتها بحوالي 3 ملايين درهم.

بلاغ

وقال العقيد سعيد عبيد بن عران - مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إنه فور ورود البلاغ تم تشكيل فريق عمل من قسم التحريات وتحريات مركز شرطة السلمة الشامل، وخلال (24) ساعة استطاع فريق البحث من ضبط كافة أفراد العصابة وبسؤالهم اعترفوا بالسرقة وعن المسروقات أفادوا أنهم تصرفوا بجزء منها ببيعها على محلات السكراب أما باقي المسروقات تم إرشاد فريق البحث على مواقعها في إحدى المواقع بصناعيات إحدى الإمارات وتم التحفظ عليها.

وناشد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أصحاب الشركات بتأمين المواد والبضائع في مواقع آمنة ووضع الحراسة اللازمة عليها.

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