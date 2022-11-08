وفاة شخصين عربيين في جريمة اعتداء وشرطة الشارقة تضبط المتهم

المصدر: الشارقة - البيان

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ضبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة متهماً من الجنسية العربية، في جريمة اعتداء أدت إلى وفاة شخصين عربيين، إضافة إلى اعتداء جسدي وإصابة، تعرض لها شخص ثالث من الجنسية الآسيوية من ذات المتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغين منفصلين إلى غرفة عمليات شرطة الشارقة أمس الاثنين، يفيد بتعرض أشخاص للاعتداء من قبل المتهم ذاته.

ولفتت شرطة الشارقة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حول الواقعة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.

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