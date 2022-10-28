85 ألف درهم تعويضاً لعامل سقط من على سلم

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

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أقام عامل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام مالك الشركة التي يعمل لديها ومهندس السلامة بالشركة أن يؤديا له مبلغاً وقدره 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية. وقال شارحاً لدعواه إنه تعرض أثناء وجوده على رأس عمله بالشركة وبسبب عدم توافر وسائل الأمن والسلامة اللازمين إلى حادث.

حيث وقع من فوق السلم، ما تسبب في إصابته بإصابات عدة تم ذكرها في التقريرين الشرعي والطبي، وتحرر عن ذلك القضية الجزائية، وصدر فيها حكم بإدانة المشكو عليهما حضورياً. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الحكم الجزائي، ألزم المشكو عليهما بمبلغ 35 ألف درهم، بيد أن الشاكي أقام دعواه بالتعويض عمّا فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء الإصابات الجسدية، وكذلك الألم النفسي والمعنوي الذي ألمَّ به.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا بالتضامن للشاكي مبلغاً وقدره 50 ألف درهم تعويضاً جابراً عن كافة الأضرار مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف، وبذلك يكون إجمالي مبالغ التعويضات 85 ألف درهم.

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