حادث بليغ يتسبب في ازدحام مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد

المصدر: دبي - البيان

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أسفر عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية، صباح اليوم، عن وقوع حادث سير بليغ، بين شاحنتين و4 مركبات، في شارع الشيخ محمد بن زايد، بعد جسر الراشدية، بالاتجاه إلى أبوظبي، ونتج عنه وفاة شخص، وإصابة 5 آخرين بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة.

وبيّن اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الحادث وقع حينما توقفت الحركة في الشارع، بسبب وقوع حادث بسيط بين شاحنة وعدد من المركبات، وبسبب عدم ترك المسافة الكافية للشاحنة القادمة من الخلف، اصطدمت بحافلة كانت واقفة أمامها، ثم واصلت سيرها، واصطدمت بشاحنة محملة بالإسمنت والطابوق، الأمر الذي تسبب في حدوث اختناقات مرورية في الشارع، امتدت إلى شوارع أخرى.

وناشد اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين، الحرص على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، لوقاية أنفسهم ومستخدمي الطريق من الحوادث المرورية، لافتاً إلى أن مخالفة «عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية»، تعد أحد أبرز أسباب الحوادث المرورية على الطرق، وقد تنتج عنها خسائر بشرية ومادية.

وأوضح أن مخالفة «عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية»، تعد من المخالفات التي تعكس قدراً من التهور وعدم الالتزام، وتسفر عادة عن وقوع حوادث.

وكشفت الإحصاءات الخاصة بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن إجمالي الحوادث التي وقعت بسبب مخالفة «عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية»، منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، بلغت 538 حادثاً مرورياً، نتج عنها وفاة 10 أشخاص، وإصابة 367 شخصاً بإصابات متفاوتة.

ولفت اللواء سيف المزروعي، إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي واللائحة التنفيذية له، ينصان على مخالفة السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية، بغرامة 400 درهم، و4 نقاط مرورية على قائد المركبة.

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