شرطة دبي تضبط 436 كيلوغراماً من المخدرات في شحنة بقوليات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في عملية استباقية، أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، محاولة عصابة دولية تهريب المخدرات إلى دولة مجاورة، عبر إدخال 280 كيساً (شِوالاً) تزن 5.6 أطنان، وتحوي خليطاً من الفول الطبيعي والفول البلاستيكي المحشو بالمخدرات، ولكن فرق البحث والتحري، وبمتابعة المعلومات، كانوا بالمرصاد لأعضاء العصابة، وداهموا مستودع التخزين وألقوا القبض على 6 متهمين، واستخرجوا "السموم" من حبات الفول البلاستيكي بكمية وزنت 436 كيلوغراماً من المخدرات، في زمن قياسي يقدر بـ 7 ساعات عمل متواصلة.

جهود عظيمة

وأكد القيادة العامة لشرطة دبي أنها تقف بالمرصاد لكل المحاولات الإجرامية لتهريب وترويج المخدرات، وأن الإجراءات الأمنية التي تنفذها فرق عمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وفق خطط أمنية ذكية ومدروسة، لها الأثر البالغ في الإطاحة بالمتهمين، والكشف عن مخططاتهم، والتصدي لأنشطتهم الإجرامية بكل حنكة واقتدار.

أسلوب احترافي

وقالت شرطة دبي "وردت معلومات موثوقة المصدر بأن عصابة دولية، بعض أعضائها مُقيمون في الدولة، بينما البعض الآخر خارجها، يحوزون كميات كبيرة من المواد المخدرة، والمخفية بأسلوب احترافي في الفول، وأن الكمية مخزنة في أحد المستودعات بإحدى إمارات الدولة، وبتشكيل فريق عمل فني ميداني على مستوى عال من الخبرة والكفاءة في البحث والتحري والمراقبة ومتابعة المعلومات، حددنا موقع المستودع وأخضعناه للمراقبة، وتبين أن هناك كميات كبيرة مخزنة من الفول داخل المستودع، وعلى إثر تلك المعلومات، حددنا ساعة الصفر وداهمنا المستودع، والذي اتضح لاحقاً أنه كان وكراً لتخزين المواد الغذائية الطبيعية والبلاستيكية المحشوة بالمواد المخدرة، بغية إعادة تصديرها إلى إحدى الدول المجاورة".

مهمة استثنائية

وأضافت شرطة دبي أن "عملية الفول" من العمليات الاستثنائية، خاصة وأن عملية تفتيش المستودع والمواد الغذائية، تطلبت حساً أمنيا عالياً للكشف عن المواد المخدرة المخبأة داخل أغذية بلاستيكية، بالإضافة إلى الاستعانة بالكلاب البوليسية للكشف عنها.

واستطردت قائلة: حريصون على دعم المنظومة الأمنية للدولة، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، وبالتعاون مع المؤسسات الشرطية والأمنية على مستوى المنطقة والعالم، سنساهم في حماية المجتمعات من مخاطر تهريب المخدرات ومحاصرة المهربين واكتشاف أساليبهم في التهريب، لاسيما وإن التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بعمليات تهريب المخدرات مع الأجهزة الأمنية الأخرى، أسهم في زيادة معدلات ضبطيات تهريب المخدرات خلال الفترة الماضية.

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