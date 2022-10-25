عصابة تسرق مشروبات طاقة مقابل 30 ألف درهم

المصدر: دبي ــ البيان

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أحالت النيابة العامة بدبي عصابة من 6 أشخاص إلى محكمة الجنايات عن سرقتهم ليلاً صناديق لمشروبات الطاقة تقدر قيمتها بـ (220 ألف درهم)، من مستودع في إحدى المناطق الصناعية بالإمارة وتحميلها لمستودع آخر بواسطة مركبة كبيرة بنية بيعها مقابل 30 ألف درهم لمشترٍ مجهول.

وقال المستشار يعقوب يوسف الحمادي رئيس نيابة أول بنيابة ديرة، تفصيلاً، إن المتهمين اعترفوا باقترافهم واقعة السرقة واتفاقهم عليها ليتقاسم كل منهم مبلغ 5 آلاف درهم، مفيداً أن تحقيقات النيابة العامة أوضحت أن المتهمين الأول والثاني تسلما مبلغ 30 ألف درهم مقابل تلك البضاعة من قبل رجل مجهول، وعليه قاما بالاتفاق فيما بينهم لسرقة تلك المنقولات.

واوضح أن المتهمين حين وصلوا إلى مكان الواقعة قاموا بكسر زجاج نافذة مركبة كانت واقفة أمام باب المستودع لإبعادها والسماح لمركبتهم بالدخول ومن ثم كسر أقفال باب المستودع والدخول حيث قاموا بتحميل 1497 كرتونا من المشروبات الغازية ومنها مشروبات الطاقة مختلفة الأنواع وتحميلها والذهاب بها إلى إمارة أخرى في البداية، وفي اليوم التالي إرجاعها الى إمارة دبي لمستودع آخر بغرض تسليمها للمشتري حيث جرى ضبطهم من قبل رجال الشرطة.

وأفاد يعقوب الحمادي أن المتهمين في الواقعة اقترفوا جنايتي السرقة ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم حاملا سلاحا واتلاف مال مملوك للغير من عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الاقل، وعليه احالتهم النيابة العامة الى محكمة الجنايات عن التهم المنسوبة إليهم.

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