والدا طفل يتحصلان على الدية ويطالبان مستشفيين بـ15 مليوناً

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أقام والدا طفل دعوى قضائية أمام محكمة العين المدنية، يطالبان فيها بإلزام مستشفيين وعدد من أطقمهما الطبية، أن تؤدي لهما تعويضاً قدره 15 مليون درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما والناتجة عن وفاة طفلهما، نظراً لإهمالها ورعونتها وعدم احتياطها باتخاذ المعايير الطبية الصحيحة في معالجة المتوفّى ونقله بسيارة إسعاف رغم حالته الطارئة التي تستوجب التنويم وبدء العلاج الفوري.

وقد تقدم الشاكي الأول (أبو الطفل) بشكوى إلى وزارة الصحة فصدر تقرير يفيد بانعقاد مسؤولية المشكو عليهم وثبوت الخطأ في حقهم والذي نتجت عنه الوفاة.

وأشار تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إلى وجود خطأ طبي جسيم وأن الرعاية الطبية المقدمة من قِبَل المستشفى، لم تكن موافقة للمعايير الطبية، إذ قام الطبيب بتحويل المريض إلى مستشفى آخر من دون نقله بسيارة الإسعاف رغم حالة المريض الطارئة وكونه محولاً للتنويم في مستشفى آخر.

وأفادت المحكمة بأن فقدان الشاكيين طفلهم وهو في مقتبل العمر بسبب خطأ المشكو عليهم المدانين جزائياً بأحكام باتة، ترتب عنه من دون أدنى شك حزن وأسى على فلذة كبدهما لا يغطيه أي تعويض مالي كيفما كان حجمه، ما يتعين معه تعديل الحكم في هذا الباب والقضاء من جديد بزيادة قيمة المبلغ.

وعليه قضت المحكمة، برفض استئناف المستشفى، وبالنسبة إلى استئناف الشاكيين بتعديل الحكم إلى إلزام المستشفى وباقي المدانين أن يؤدوا على سبيل التضامن للشاكيين تعويضاً عن الأضرار المعنوية بمبلغ قدره 200 ألف درهم، كما ألزمتهم الرسوم والمصاريف، ليصل بذلك إجمالي قيمة التعويضات إلى 400 ألف درهم بعد إضافة مبلغ الدية الذي أقرته المحكمة الجزائية.

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