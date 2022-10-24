شرطة دبي تقبض على آسيوي احتال باسم شركات عالمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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عندما ضاق الحال بآسيوي ولم يستطع جني أرباح من عمله في تصليح الأجهزة الكهربائية، لجأ إلى صديق له في موطنه، الذي اقترح عليه وساعده في إنشاء مواقع مزورة لـ3 شركات عالمية شهيرة متخصصة في بيع وصيانة الأجهزة الكهربائية عبر الإنترنت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلاً شعار إحدى الشركات، ومدعياً أنه وكيل لها في الإمارات، وبالفعل بدأ في استقطاب الضحايا الواحد تلو الآخر من أفراد المجتمع الراغبين في إصلاح أجهزتهم، ظناً منهم أنه وكيل معتمد، وتحصّل على مبالغ نقدية كبيرة نظير هذا العمل، الذي تبين أنه غير كفء فيه، ولم يقم بالإصلاح فعلياً، حيث ألقي القبض عليه وعلى مساعدته من الجنسية الآسيوية، وعثر على جهاز الحاسب الآلي المحمول والهواتف التي كان يستخدمها في إحدى الغسالات في مقر سكنه، كما عثر على نسخ لحوالي 600 إيصال قام المتهم بتحريرها للضحايا.

وتفصيلاً، أفاد العقيد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أنه تم تلقي عدة بلاغات من أشخاص تعرضوا للاحتيال من شخص آسيوي ادعى أنه وكيل لعدد من العلامات التجارية في الإمارات، المتخصصة في بيع وتصليح الأجهزة الكهربائية، حيث تم التحقق من المعلومات الواردة وتعقب المواقع والصفحات التي قام المتهم بإنشائها، وتم التواصل مع التوكيلات الأصلية، وتبين أنه لا يوجد وكيل لهم بتلك المواصفات، فيما أفاد أحدهم أنه لم يعلم أنه يتم استغلال اسم الشركة في التحايل على العملاء.

وقال العقيد الهاجري لـ«البيان» إنه على الفور تم إلقاء القبض على المتهم بالتعاون مع فريق التحري والبحث الجنائي في شرطة دبي، وعثر في مقر سكنه على مجموعة من صور الإيصالات التي قام المتهم بتحريرها للضحايا، كما عثر على جهاز الحاسب الآلي المحمول والهواتف التي كان يستخدمها في إحدى الغسالات، وبالتحقيق معه تبين أن صديقاً له في موطنه هو من قام بإنشاء تلك الحسابات له، ونصحه بالأمر بسبب رغبته في تحقيق ربح من تصليح الأجهزة الكهربائية، التي لم يكن يتقن إصلاحها أصلاً، وتبين أنه استعان بإحدى الفتيات من الجنسية الآسيوية لمساعدته في التواصل مع الضحايا والإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوه الهاجري بأن المتهم اعترف أنه استغل شعار وأسماء 3 علامات تجارية بطريقة مخالفة للقانون، كما كان يقوم بالحصول على مبالغ مالية كبيرة نتيجة الإصلاح، بحجة أنه الوكيل، وتبين فيما بعد أنه لم يقم بإصلاح الأعطال فعلياً، وتم تحويله للجهات المختصة لاستكمال التحقيق.

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