المصدر: البيان

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ضبطت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان سائقاً قاد مركبة بتهور، وعكس اتجاه السير في شارع سريع، وقام بحركات استعراضية بصورة خطرة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر في إمارة عجمان.

خلال ساعتين فقط.. شرطة #عجمان تضبط سائق مركبة قاد بطيش وتهور وعرض حياة الآخرين للخطر https://t.co/KOC4aDboJV@ajmanpoliceghq pic.twitter.com/mMXGLv4KbA — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 23, 2022

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، إن أنظمة الرقابة والسيطرة في غرفة العمليات بإدارة المرور رصدت السائق المتهور بتعقبه في شارع الشيخ محمد بن زايد بإمارة عجمان عند قيادته بعكس اتجاه السير وبسرعة كبيرة، وبمتابعته تبين أنه اتجه إلى منطقة سكنية وقاد مركبته بتهور دون مراعاة لحياة الآخرين، وباشرت دوريات المرور والتعقيب البحث والتحري وتمكنوا في أقل من ساعتين من ضبط السائق والمركبة من نوع لكزس صالون في منطقة التلة، وتبين أنه شاب خليجي يبلغ من العمر 26 عاماً، وسيتم تحويله للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وذكر المقدم سيف الفلاسي أنه تم حجز المركبة، وتوقيف السائق وسحب رخصة القيادة لمدة 6 أشهر نظراً لارتكابه عدة مخالفات مرورية خطيرة، حيث تم تحرير مخالفة قيادة المركبة بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين أو سلامتهم للخطر بغرامة 2000 درهم وحجز المركبة 60 يوم، ومخالفة قيادة المركبة بعكس اتجاه السير بغرامة 600 درهم، ومخالفة عدم التزام السائق بعلامات وإرشادات المرور بغرامة 500 درهم، كما تبين بعد ضبطه أنه ارتكب سابقا مخالفات أخرى بلغت 39 مخالفة بقيمة 17 ألفاً و650 درهماً، وبذلك بلغ مجموع النقاط السوداء المترتبه عليه 46 نقطة، وإجمالي 127 يوم مدة حجز المركبة.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات والسائقين إلى تجنب القيادة بطيش وتهور بما لا يتناسب مع قيم وعادات دولة الإمارات، ويهدد أمن مستخدمي الطريق وراحة السكان، متمنياً السلامة للجميع.

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