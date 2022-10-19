"البحث والإنقاذ" يخلي مواطناً سقط من جبل مبرح بالفجيرة

المصدر: البيان

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نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر 2022 مهمة إخلاء طبي لمواطن إماراتي (64 عاماً)، يعاني حالة إرهاق وتعب شديد، وإصابات متفرقة في الجسم بعد سقوطه من أعلى جبل مبرح في إمارة الفجيرة.

تلقت البلاغ عمليات شرطة الفجيرة، حيث تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ.

وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب من موقعة ونقله إلى مستشفى دبا التابع لإمارة الفجيرة لتلقي العلاج اللازم.

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