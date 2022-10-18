عربي يقع ضحية ميراث وهمي ويدفع مليون دولار لاستلامه

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تلقى مقيم عربي الجنسية، رسالة عبر بريده الإلكتروني، وهي بمثابة فخ محكم، مفادها أنه ورث 1.7 مليون دولار، حيث ادعى المرسل أنه موظف ومدير الحسابات لدى بنك عالمي في دولة أوروبية، وأن البنك بصدد تسليمه هذا المبلغ ولكن عليه اتخاذ بعض الإجراءات التي تكفل وصول المبلغ.

وأكد اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، ضرورة توخي الحذر عند استلام الرسائل والمكالمات الهاتفية مجهولة المصدر، والتي ينتحل فيها الطرف المتصل صفة موظف تابع لمؤسسة بعينها ويستغل الأحداث والمناسبات لإحاكة مواقف يمكن أن تمر على الشخص العادي.

وتفصيلاً، قال العقيد الدكتور خالد عارف الشيخ مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي لـ«البيان»: إنه ورد بلاغ من المدعو (ش م ش) عربي الجنسية يفيد بأنه تلقى عبر بريده الإلكتروني رسالة من أحد الأشخاص ويدعي بأنه موظف ومدير الحسابات لدى بنك عالمي في دولة أوروبية، ومفاد الرسالة أن الضحية قد حظي بميراث يقدر بمبلغ مليون و720 ألف دولار أمريكي وأن البنك بصدد تسليم هذا المبلغ له ولكن عليه اتخاذ بعض الإجراءات التي تكفل وصول المبلغ ومن ضمنها فتح حساب باسمه على البنك المشار إليه، وبالفعل قام الشاكي بإنشاء الحساب وعند مراجعته فيما بعد لهذا الحساب شاهد المبلغ ضمن رصيده ولكن الحساب لم يكن مفعلاً الأمر الذي حذا به للاتصال بالمتهم والذي بدوره أبلغه بأن عليه تحويل مبلغ وقدره 950 ألف دولار لشخص متواجد في إحدى الدول الآسيوية حتى يتسنى تفعيل الحساب، وقام الأخير بالإجراء المطلوب وحول المبلغ عن طريق أحد مكاتب الصرافة في الدولة، وقام بالتواصل مع الجاني والذي أبلغه بأن التحويلات لن تتم إلا بعد استلام أوراقه الثبوتية تكلف 12000 دولار أمريكي، وبعد أن فشلت محاولات الحصول على أموال إضافية لجأ إلى إيهام الضحية بأنه سوف يقوم بإرسال المبلغ عن طريق الشحن الجوي مع شخص آخر، وخلال يومين قابله المتهم برفقة شخص آخر من الجنسية الأفريقية وحاولا استدراجه إلى احتيال آخر عن طريق مضاعفة الأموال واستوليا منه على 55 ألف درهم الذي دفعه لإبلاغ الشرطة.

متابعة

أوضح العقيد دكتور خالد الشيخ مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي أن إلقاء القبض على المتهمين جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاتهما من قبل فريق العمل في قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال في شرطة دبي، حيث تم تحديد هويتهما وتبين بأنهما من الجنسية الأفريقية ويقطنان في منطقة بإمارة مجاورة لإمارة دبي، وتم استصدار إذن من النيابة العامة وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بتلك الإمارة تم القبض عليهما بمقر سكنهما، وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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