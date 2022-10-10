شرطة دبي تضبط 33 مركبة لقيادة سائقيها بطيش وتهور

المصدر: البيان

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قال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الدوريات المرورية، تمكنت خلال عطلة نهاية الأسبوع من رصد وجمع معلومات متكاملة عن مركبات نفذت عمليات استعراض وسباقات مخالفة للأنظمة والقوانين، وقاد سائقوها بتهور وطيش يهدد حياة مستخدمي الطريق للخطر، الأمر الذي أسفر عنه ضبط 33 مركبة في مناطق مختلفة من الإمارة.

وأكد أن هذه الأفعال يعاقب عليها قانون السير والمرور. مناشداً أفراد المجتمع التعاون مع شرطة دبي والإبلاغ عن أية مخالفة مرورية ترتكب من خلال الاتصال على 901، أو عبر خدمة "كلنا شرطة" على التطبيق الذكي لشرطة دبي.

وأشار اللواء سيف المزروعي، إلى أن بعض السائقين يجهلون عواقب مخالفة الاستعراض بالمركبة أو القيادة بطيش وتهور في أماكن غير مخصصة لذلك، مؤكداً أن السائق في هذه الحالات معرض لفقدان السيطرة على المركبة والانحراف بشكل مفاجئ سواء في الاتجاه المعاكس من الشارع أو نحو الجمهور الذي يشاهد تلك الاستعراضات، مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث وفيات وإصابات بالغة. محذراً من تلك التصرفات التي تشكل خطورة بالغة على أنفسهم وعلى الآخرين.

وأوضح أنه على إثر عدد من البلاغات والشكاوى عن مركبات يقودها سائقوها بتهور واستعراض خطر، وعكس اتجاه السير على عدد من الشوارع، منها شارع جبل علي لهباب، وشارع جميرا، وشارع الخيل الأول، انتقلت الدوريات المرورية إلى تلك المواقع، ونفذت عمليات ضبط لتلك المركبات.

ودعا اللواء سيف المزروعي، السائقين أصحاب هواة الاستعراض والسباقات إلى الالتزام بالأماكن المخصصة لممارسة هذه الاستعراضات، والمجهزة بإجراءات الأمن والسلامة، مع الالتزام بقواعد السير والمرور، لتحقيق السلامة في الطريق.

كما ناشد أولياء الأمور إلى تقديم النصح والإرشاد لأبنائهم ومتابعة سلوكياتهم على الطريق. مطالباً إياهم بأن يكونوا أكثر صرامة وحرصاً على أبنائهم الذين يقومون بعمليات الاستعراض والسباقات حتى لا يتعرضوا إلى حوادث تفقدهم حياتهم.

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