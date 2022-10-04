شرطة دبي تضبط آسيوياً عرض حياته وحياة الآخرين للخطر

المصدر: البيان

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ضبطت شرطة دبي آسيوياً عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، داعيةً الجمهور للإبلاغ عن مثل هذه الظواهر السلبية عبر "عين الشرطة"، مشيرةً إلى أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر.

واشارت شرطة دبي إلى أنه طبقاً للمادة 399 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمدا فعلا من شانه تعريض حياة الناس أو صحتهم او امنهم او حرياتهم للخطر.

وحثت أفراد الجمهور على الإبلاغ عن مثل هذه الظواهر السلبية عبر خدمة "عين الشرطة" التي تعتبر إحدى الخدمات التي توفرها شرطة دبي على تطبيقها الذكي وتهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية.

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