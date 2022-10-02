شرطة دبي تنقذ صقراً علق بشجرة وتطلق سراحه

المصدر: دبي- شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكنت إحدى الدوريات الأمنية في مركز شرطة حتا من إنقاذ صقر علق بإحدى الأشجار في المنطقة بعد تلقي بلاغ من أحد حراس الأمن بالأمر، حيث تمكنت احدى الدوريات من تحرير الصقر واستخراج الأشواك من قدميه ثم اطلاق سراحه، حيث قامت شرطة دبي بنشر فيديو لعملية الانقاذ عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وحصد استحسانا كبيرا من الجمهور من مختلف الجنسيات.

وتفصيلا أكد مصدر في مركز شرطة حتا لـ"البيان" انه تم تلقي بلاغ من أحد حراس الأمن في المنطقة بوجود صقر عالق في شجرة ولا يستطيع الطيران وعلى الفور تم إرسال أقرب دورية أمنية حيث تعذر إنقاذ الصقر إلا بوجود سلم حيث قام أحد أفراد الدورية بالوقوف أعلاها وإنقاذ الصقر وإزالة الأشواك العالقة بمخالبه ومن ثم تم إطلاق صراحه.

ونوه المصدر إلى أن شرطة دبي تستجيب لأي بلاغات استغاثة تتعلق بالإنسان أو الحيوان أو الطيور أو حماية النباتات وغيرها، وتقدم كافة سبل الدعم اللازم طوال 24 ساعة مراعية السرعة المطلوبة والتي حققت أرقاما قياسية عالمية في سرعة الاستجابة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز