دفاع مدني دبي يسيطر على حريق بإحدى البنايات في النهدة
تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق في بناية اهلي هاوس بمنطقة النهدة 1 بدون إصابات أو وفيات.
وتفصيلاً أشار مصدر في الدفاع المدني في دبي إلى أن غرفة العمليات في الدفاع المدني تلقت بلاغاً عند الساعة 14:46 اليوم السبت 01-10-2022، يفيد بوقوع حادث في بناية اهلي هاوس بمنطقة النهدة1، وعلى الفور تم تحريك مركز إطفاء القصيص كمستجيب أول وجهة اختصاص، وعند الوصول في الساعة 14:51 محققاً زمن استجابة مقداره (5) دقائق، تبين ان الحادث متوسط في بناية من 14 طابقا وعليه تم طلب مركز الراشدية ومركز بورسعيد للدعم والإسناد، وفي الساعة 15:51 وردت إشارة من قائد الحادث تفيد بأن الحادث تحت السيطرة.
ونوه المصدر إلى أنه في الساعة 16:23 وردت إشارة من قائد الحادث تفيد أن الحادث تحت التبريد ولا توجد اي اصابات او وفيات وتم تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ومعرفة اسباب الحادث.