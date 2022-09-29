المحكمة توبخ طفلاً سرق هاتفاً محمولاً

المصدر: دبي - البيان

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أحالت النيابة العامة بدبي حدثاً (16 عاماً) إلى محكمة الأحداث بتهمة سرقة مال منقول بمساعدة آخر، حيث استوليا على هاتف محمول بقيمة 4200 درهم، وحكمت المحكمة بتوبيخ الحدث وتسليمه لولي أمره.

وقالت حمده محمد أهلي رئيس نيابة مساعد بنيابة الأسرة والأحداث، إن المتهم (الحدث) اعترف خلال تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم الآخر اتصل به وطلب منه أن يقوم بنقله إلى إمارة أخرى، حيث سيلتقي بصديق تعرف عليه منذ فترة قصيرة، وبالفعل انتقلا إلى هناك والتقيا بالمجني عليه، حيث طلبا منه الصعود معهما إلى المركبة للتجول قليلاً، وعند الانتهاء ترجل المجني عليه من المركبة فقام المتهم الحدث باللحاق به وأخبره بأنه يرغب باستعارة هاتفه لبضع دقائق لإجراء مكالمة هاتفية وبالفعل أخذه وابتعد تدريجياً حتى دخل المركبة وفرا من موقع الحدث.

وأضافت أن المتهمين ذهبا إلى محل للهواتف المتحركة لبيعه وقبضا مبلغاً وقدره 1300 درهم، حيث سلم المتهم (الحدث) 400 درهم للمتهم الآخر بينما احتفظ بالمبلغ المتبقي (900 درهم).

وفقاً للواقعة يكون المتهم قد اقترف السرقة والمعاقب عليها طبقاً لمواد قانون الإجراءات الجزائية وقانون الجرائم والعقوبات من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين وعليه حكمت المحكمة بتوبيخ المتهم الحدث وتسليمه لولي أمره.

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