شرطة عجمان تلقي القبض على المتهم بنهب الرسوم المدرسية لمدرسة غير مرخصة

المصدر: البيان

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ألقت القيادة العامة لشرطة عجمان القبض على شخص من الجنسية العربية في العقد الرابع من العمر، بتهمة الاحتيال على أولياء أمور الطلاب بعد أن تسلم منهم مبالغ مالية على هيئة رسوم مدرسية في مدرسة غير مرخصة.

وتفصيلاً قال الرائد محمد الشعالي رئيس مركز شرطة الجرف الشامل بعجمان إن عدداً من البلاغات وردت إلى المركز تفيد بتعرض أشخاص للاحتيال، وذلك بدفعهم رسوم دراسية لإدارة المدرسة، ليتفاجأوا بعد أسبوع من بداية العام الدراسي أن المدرسة أغلقت أبوابها واختفى مديرها المسؤول وجميع الموظفين العاملين بها.

وأضاف رئيس مركز شرطة الجرف الشامل أنه بالتحري عن الواقعة تبين أن المتهم (م.خ.أ) لم يلتزم بقرار رفض افتتاح المدرسة رسمياً لعدم استيفاء الشروط، وأعلن عن فتح التسجيل لأولياء الأمور مقدماً عروضاً مغرية لاستقطاب أكبر عدد ممكن وقام باستلام المبالغ المالية بنفسه ووقع على وصولات الاستلام، وأغلق المدرسة هارباً من أولياء أمور الطلبة.

وباتخاذ الإجراءات اللازمة تمكنت الشرطة من القبض على المتهم، وبالتحقيق معه اعترف بأنه مارس النشاط دون ترخيص وقام بجمع مبالغ مالية من أولياء الأمور لعدد يزيد على 1500 طالب، وقد صرف جزءا من المبلغ، فيما باشرت شرطة عجمان إجراءاتها لمتابعة تحصيل المبالغ المالية لإعادتها إلى أصحابها.

ودعا الرائد محمد خلفان الشعالي أولياء الأمور إلى تحري الدقة والتأكد من تراخيص المدارس وصلاحيتها عند اختيار مدارس أبنائهم، مؤكداً أن شرطة عجمان لن تتهاون مع أي شخص يخالف القوانين.

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