السيطرة على حريق ناجم عن انفجار أسطوانة غاز في أبوظبي

المصدر: البيان

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نجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة الدفاع المدني بأبوظبي، باستجابتهم السريعة، في السيطرة على حريق نجم عن انفجار أسطوانة غاز في مصنع بمنطقة المفرق الصناعية.

تلقى مركز إدارة عمليات شرطة أبوظبي، صباح اليوم السبت 24 سبتمبر 2022، بلاغاً عن اندلاع حريق في مصنع للغاز، حيث قامت فرق متخصصة بإخماد الحريق والسيطرة عليه وجاري عملية التبريد.

وأكدت شرطة أبوظبي في بيان، أن الفرق المعنية ستبدأ على الفور تحقيقات أولية في الحادث لمعرفة أسبابه.

ودعت شرطة أبوظبي وهيئة الدفاع المدني بأبوظبي إلى أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

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