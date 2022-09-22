شرطة أبوظبي والدفاع المدني تنجحان في إخلاء وتأمين موقع حادث انهيار جزئي بمسجد قيد الإنشاء

المصدر: البيان

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نجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وباستجابة سريعة في إخلاء وتأمين موقع حادث انهيار جزئي في مسجد قيد الإنشاء بمنطقة البطين في أبوظبي.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات "غرفة العمليات" بشرطة أبوظبي تلقى بلاغاً اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022م بوقوع حادث انهيار جزئي لهيكل مسجد قيد الإنشاء وفور تلقي البلاغ تحركت فرق الاستجابة وباشرت مهام الإخلاء وتأمين الموقع وإزالة أي خطر قد يُهدد السلامة للعمال.

وأسفر الحادث عن وقوع إصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، تم نقلها جميعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

ودعت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني إلى ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية والحصول على الأخبار من المصادر الإعلامية الموثوقة وذات المصداقية، وتجنب نشر أو تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة.

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