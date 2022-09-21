الحبس والإبعاد لآسيوي هدد شريكه بالقتل

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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قضت محكمة جنايات عجمان بالحبس لـ3 أشهر والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء فترة المحكومية على المتهم «م، ل، م» آسيوي الجنسية، وذلك بعد تهديده المجني عليه «م، س، أ» آسيوي الجنسية شفاهة بارتكاب جناية القتل حيث حمل سكيناً وهدده بها بقتله وكان ذلك مصحوباً بطلب هو إعطاؤه مبالغ مالية، ومنحه مهلة 3 أيام.

وتشير تفاصيل القضية، إلى حضور المتهم لمحل الشاكي خلال شهر رمضان الماضي وكان يحمل سكيناً بيده وقام بتخويفه وتهديده ووضع سكيناً حول رقبته في حال لم يترك المحل كونهم شركاء فيه وتسليمه مبلغ الربح الذي كسبه ورفض الشاكي ذلك وقام المتهم بإعطائه مهلة 3 أيام، ثم جاء إليه بعدها في مقر سكنه وطالبه بالمال وهدده مرة أخرى بقتله وكان بيده سكيناً وأمهله لليوم الثاني لإعطائه الأموال.

وشهد الشاهد الأول في تحقيقات النيابة العامة أنه كان في مقر السكن متواجداً برفقة الشاكي وحضر المتهم وتحدث مع الشاكي وقام بتهديده، كما شهد شاهدان بنفس أقوال الشاهد الأول، وعليه حكمت المحكمة بحبس المتهم وإبعاده عن الدولة.

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