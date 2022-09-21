3 أشهر حبساً لخليجي أجهض زوجته عمداً

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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قضت محكمة جنح أم القيوين حضورياً على المتهم (ن – م – ع) خليجي الجنسية بالحبس 3 أشهر وإلزامه بالرسم المقرر عليه قانوناً لإجهاضه عمداً (ا – م – ج) زوجته، وذلك بعد أن اعتدى عليها بالضرب على بطنها وهي نائمة في غرفتها، ما أفقدها جنينها، وأحدث بها إصابات أدت إلى إجهاضها وفق تقرير الطبيب الشرعي.

تعود تفاصيل القضية عندما أبلغت الزوجة الشرطة بأنها تعرضت للضرب من قبل زوجها، وهي نائمة في غرفتها وهي حامل، وذلك بسبب خلافات فتم إدخالها المستشفى بسبب آلام في البطن وبسؤال المتهم بمحضري استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنكر الاتهام المسند إليه بالاعتداء والتسبب في إجهاض زوجته المجني عليها، مؤكداً أنه لا يعلم بأنها أجهضت إلا بعد أن قدمت شكواها للشرطة.

وأوضح المتهم أن زوجته اتصلت به طالبة الطلاق ومؤخر الصداق، كما أنه في صباح يوم الواقعة تفاجأ باتصال من الشرطة وأبلغوه بالشكوى.

وصدر قرار المحكمة حضورياً بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر عن التهمة المسندة إليه وبإلزامه بأداء الرسم المستحق.

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