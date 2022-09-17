المصدر: البيان

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نجح «صقور الداخلية» في إنقاذ آسيوي أربعيني تعرَّض لحادث تدهور مركبة في أم القيوين.

وأوضحت وزارة الداخلية، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام»، أن طاقم الإسعاف الجوي بإدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، تمكن من نقل الآسيوي بعد تعرُّضه لإصابات بليغة نتيجة الحادث.

وذكرت أن تدهور مركبته أدى إلى اصطدامها بالحاجز على شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة أم القيوين.

ولفتت إلى أن غرفة عمليات إدارة جناح الجو تلقت بلاغاً من الإسعاف الوطني يفيد بوجود مصاب يتطلب إسعافه ونقله جواً إلى مستشفى الشيخ خليفة بأم القيوين لتلقي العلاج اللازم.

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