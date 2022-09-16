النائب العام لإمارة دبي يطعن في قرار محكمة الاستئناف بعدم تسليم سانجاي شاه

المصدر: البيان

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طعن سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي في الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي بعدم إمكانية تسليم سانجاي شاه - بريطاني الجنسية - والمطلوب للسلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال. بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على الشخص المذكور بناءً على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، حيث أحال سعادة النائب العام الطلب الى المحكمة للحكم بإمكانية تسليمه إلى الدنمارك إلا أن المحكمة قررت عدم إمكانيه تسليمه.

وعليه، قام النائب العام لإمارة دبي وفقا للاختصاص المنوط به بموجب قانون التعاون القضائي الدولي بالطعن بالنقض في قرار المحكمة بعدم إمكانية التسليم، وسوف يتم نظر الطعن أمام محكمة تمييز دبي.

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