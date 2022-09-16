إحباط عملية سرقة وسطو بالسلاح الأبيض في محل تجاري برأس الخيمة

المصدر: البيان

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تمكنت الفرق المختصة بالإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة من إلقاء القبض على شخصين من الجنسية الأفريقية قاما بالسطو على محال تجارية برأس الخيمة.

وحول تفاصيل القضية، أفادت شرطة رأس الخيمة بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بوجود شخصان يقومان بالسطو والسرقة على بعض المحلات باستخدام السلاح الأبيض.

وعلى الفور تم تشكيل فريق مختص وخلال ساعات قليلة وزمن قياسي تم ضبط المشتبه بهما وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

هذا وتؤكد شرطة رأس الخيمة بأنها في أتم الجاهزية بفضل الإمكانات النوعية والكوادر المؤهلة القادرة على الوصول لمرتكبي الجرائم حفاظاً وتحقيقاً للأمن والأمان في جميع مناطق الإمارة وسلامة أفرادها من جميع أنواع الجرائم الدخيلة على المجتمع الإماراتي.

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