إدانة بائع استولى على 93 ألف درهم من سيدة

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

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أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، أمام محكمة العين الابتدائية، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 93 ألف درهم، والتعويض عن فوات الكسب بمبلغ 10 آلاف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.وقالت شارحة لدعواها، إن المشكو عليه، كان قد أوهمها بأنه سيقوم بتخليص إجراءات شراء سيارة لابنتها، وعلى إثر ذلك، قامت بتحويل مبلغ 93 ألف درهم على دفعات للمشكو عليه، ومنذ استلامه للمبلغ، لم يتواصل معها أو يرد على اتصالاتها، وبدأ يتهرب منها، وتبين أنه استولى على أموالها بغير وجه حق، فيما لم يقدم المشكو عليه مذكرة للرد على الدعوى، رغم منحه أجلاً كافياً لذلك.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 93 ألف درهم، مع إلزامه بتعويض المدعية بمبلغ 5 آلاف درهم على النحو المبين بالأسباب، وألزمته الرسوم والمصاريف.

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