1000 درهم مخالفة عرقلة حركة السير «التجمهر» أثناء الحوادث

المصدر: البيان

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دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة قائدي المركبات الذين يتعرضون للحوادث البسيطة، بدون إصابات إلى ضرورة إخراج مركباتهم من الطريق، وإيقافها خارج أو في كتف الطريق، أو عند أقرب نقطة آمنة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من مرتادي الطريق،

وأوضح الرائد عبدالله المنذري رئيس قسم المرور و الدوريات بشرطة الشارقة، أن قيام بعض قائدي المركبات بالوقوف التام في منتصف الطريق، بسبب تعرضهم لحادث مروري بسيط، لا ينجم عنه إصابات أو أضرار كبيرة في المركبة، قد يعرض سلامتهم وسلامة الآخرين لخطر وقوع حادث مروري آخر، أو ما يتسبب في عرقلة الحركة المرورية مما يؤخر وصول دوريات الشرطة والإنقاذ إلى مكان الحادث.

ودعا الرائد المنذري قائدي المركبات إلى عدم التجمهر في أماكن وقوع الحوادث، تفادياً للتعرض للمخالفات المرورية، موضحاً أنها ظاهرة سلبية تفاقم الإصابات والوفيات، ومعرقلة لحركة السير‏ والمرور، مشيراً إلى أن مخالفة عرقلة حركة السير " التجمهر" أثناء الحوادث في المادة رقم (74) من قانون السير والمرور تبلغ 1000 درهم.

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