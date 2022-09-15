مصري وآسيوي ينقذان طفلاً من السقوط وشرطة الشارقة تكرمهما

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، صباح اليوم الخميس في مقر إدارة مراكز الشرطة الشاملة، مصرياً وآسيوياً أنقذا طفلاً من السقوط.

وكرم الشامسي كلاً من عادل عبدالحفيظ، ومحمد راحت الله، بحضور العميد إبراهيم مصبح العاجل نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد يوسف بن حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة.

وجاء التكريم تقديراً لشهامتهما وحسهما الأمني، ودورهما البطولي في التعامل الناجح لمنع سقوط طفل من أحد ‏المباني بمنطقة التعاون في الإمارة، ‏ وذلك بعد التدخل وانقاذه، وإبلاغ الشرطة.

وأشاد اللواء الشامسي بحسن تصرف المكرميْن وبسرعة بديهتما، مؤكداً حرص شرطة الشارقة على تكريم المتعاونين معها، تقديراً لدورهم الإيجابي والفعال في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

أعرب المكرميْن عن جزيل الشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة الشارقة على هذا التكريم، مؤكديْنِ أن ما قاما به هو واجب إنساني، ومسؤولية مجتمعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز