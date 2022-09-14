السجن 11 عاماً والإبعاد لخمسيني هتك عرض طفلة عربية داخل مركبته

المصدر: عجمان : أسامة أحمد

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قضت محكمة جنايات عجمان بالحكم على المتهم (ب، خ، ع) يبلغ من العمر 51 عاما، آسيوي الجنسية، بالسجن 11 عاماً والإبعاد عن الدولة، لقيامه بهتك عرض طفلة عربية الجنسية تبلغ من العمر 5 سنوات بعد أن استدرجها مع شقيقها أمام مسكنها في عجمان إلى مركبته وقام بتصويرها خلال ممارسته أفعال خادشه للحياء، كما تبين بأن المتهم مطلوب في عدد 37 بلاغاً جنائيا من تحرش جنسي وهتك العرض والفعل الفاضح العلني والسرقة والعودة إلى الدولة بعد إبعاده.

استدراج الطفلين

وتشير تفاصيل القضية إلى أن والدة الطفلين ذكرت في تحقيقات النيابة العامة أن أشخاصا أفادوها بأن طفليها كانا بداخل مركبة المتهم وليس له علاقة بهما وأثناء سؤاله هرب من المكان فسألت أطفالها وأبلغاها أن المتهم طلب منهما الركوب بسيارته وركب الأخ في الأمام يبلغ من العمر 8 سنوات والأخت جلست بالخلف بناء على طلب المتهم، وجلس معها وطلب منها التجرد من ثيابها السفلية ثم قام بتصويرها بواسطة هاتفه ثم تحرش بها.

وأفاد الطفل في تحقيقات النيابة العامة أنه كان يلعب خارج البناية رفقة أخته وحضر شخص يقود دراجه هوائية وأخبرهما أنه سيعطيهما حلوى مقابل أن يذهبا معه، فرفضا ثم انصرف وفي يوم الواقعة رجع نفس الشخص وشاهدهما وطلب منهما الصعود إلى المركبة فركب هو بالأمام وأخته المجني عليها بالخلف، وجلس المتهم معها وقام بخلع ملابسها وتحرش بها وتصوير فيديو بهاتفه، ثم حضر عدد من الأشخاص القاطنين بالبناية وحاولوا ضبطه إلا أنه هرب وبعدها قامت والدة الطفلين بإبلاغ الشرطة بالواقعة.

وتم ضبط المتهم وتبين أنه مطلوب بـ 37 بلاغا جنائيا من تحرش جنسي وهتك عرض وفعل فاضح والسرقة والعودة بعد الإبعاد للدولة. وتم العثور في سلة المحذوفات بهاتفه النقال عدد 6 صور للطفلة المجني عليها وهي عارية.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، اعترف بتهمة التسلل والعودة بعد الإبعاد، حيث صدر عليه حكم بالإبعاد ورجع إلى الدولة بعد 3 أشهر من تاريخ الواقعة، وأفاد الشاهد الأول أنه شاهد مركبة واقفه بالقرب من البناية، وشاهد طفلين داخل المركبة فقام بإخبار حارس البناية بأن يسأل أم الطفلين إن كانت تعرف صاحب المركبة، وقبل حضورها هرب المتهم. وحاول اللحاق به وإمساكه من ملابسه إلا أنه تمكن من الهرب كما أضاف أنه بعد ضبط المتهم تعرف عليه بطابور التشخيص.

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