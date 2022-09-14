الحكم بإيداع آسيوي قتل قريبه بمصحة للأمراض العقلية

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة جنايات عجمان بإيداع المتهم بالقتل (ر، ع، م) آسيوي يبلغ من العمر 26 عاماً، بمصحة للأمراض العقلية والنفسية، وإعادة تأهيله نفسياً، ومصادرة أداة الجريمة، وهي السكين التي قتل بها المجني عليه قريبه، الذي يقيم معه في السكن نفسه بعجمان، وتمت الجريمة المأساوية بحضور عدد من الأشخاص داخل الغرفة.

وتعود تفاصيل الحادثة كما أفاد الشاهد الأول بأنه في ذلك اليوم بعد صلاة الجمعة، كان في الغرفة الجاني والمجني عليه وشخص آخر وجميعهم من الجنسية الآسيوية نفسها، وكان هو والمجني عليه يقومان بتقطيع الدجاج، والجاني يقوم بتقطيع الخضراوات لإعداد الغداء، ودخل عليهم أحد معارفهم في الغرفة وطلب منهم أن يقوم أحدهم بمساعدته في نقل أغراض من الشقة إلى السيارة. فقال المجني عليه للجاني: «اذهب أنت لمساعدته وسنقوم نحن بإعداد الغداء».

وقام الجاني بأخذ الأغراض إلى السيارة وبعد عودته وقف بجانب باب الغرفة، ومن ثم هجم على المجني عليه بواسطة سكين تقطيع الخضراوات، حيث قام بإمساك المجني عليه من الخلف وخنقه بواسطة يده اليسرى وطعنه بالسكين بيده اليمنى في صدره.

وتم عرض المتهم على لجنة طبية متخصصة، حيث رأت اللجنة الطبية ضرورة أن يستكمل علاجه في القسم الداخلي في المستشفى للأمراض العقلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز