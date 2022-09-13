وفاة طفلة داخل حوض سباحة بمنزل أسرتها في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرضت طفلة للغرق داخل مسبح بمنزل أسرتها في رأس الخيمة حيث استقبل قسم الطوارئ في مستشفى صقر، الطفلة «ر. أ. س» البالغة من العمر 20 شهراً بعد تعرضها للغرق داخل حوض سباحة في منزل أسرتها بإحدى مناطق الإمارة، وقام الفريق الطبي بمحاولة إنعاش وظائفها الجسدية، حيث كانت فارقت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى.

وأكدت أسرة الطفلة أن الحادث وقع في لحظات بسيطة من عدم التركيز على الطفلة خلال اللعب داخل مياه الحوض، حيث سارعت الأسرة إلى نقلها للمستشفى في محاولة لإنقاذها من قبل الفرق الطبية وإنعاش الأجهزة الحيوية للجسم، إلا أن الطفلة كانت فارقت الحياة غرقاً في المسبح.

وأكد الإسعاف الوطني أن الخدمة سجلت في الربع الأول من العام الجاري 32 بلاغاً حول حوادث الغرق، مؤكداً أهمية اتخاذ وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بأحواض السباحة والشواطئ، مشيراً إلى أن طواقم الخدمة استجابت في العام الماضي 2021 إلى 194 بلاغاً لحالات غرق في الشواطئ وأحواض السباحة من مختلف المناطق الشمالية، بنسبة نمو 55% مقارنة بعام 2020.

وأكدت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، أهمية زيادة الوعي لدى العائلات تجاه تطبيق الإجراءات الوقائية واشتراطات السلامة لتجنب الأخطار الناتجة عن الإهمال في أحواض السباحة العامة والخاصة، وتكثيف الرقابة العائلية على تطبيق تلك الاشتراطات وخاصة أحواض السباحة داخل المنازل نظراً لغياب الرقابة العامة عليها، مع ضرورة ارتداء سترة النجاة الخاصة بالسباحة أو الوسائل الأخرى المساعدة والآمنة، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم يمارسون رياضة السباحة، والحرص على مراقبتهم من كثب طوال فترة وجودهم في الماء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز