أبوظبي .. إنقاذ احد أفراد طاقم سفينة تعرض لوعكة صحية

المصدر: البيان

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نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ اليوم "الاثنين" مهمة إخلاء طبي لشخص حالته حرجة.

وتلقى المركز بلاغاً من كابتن سفينة تابعة لجمهورية جزر مارشال يفيد بتعرض أحد أفراد الطاقم لوعكة صحية بالقرب من جزيرة زركوه التابعة لإمارة أبوظبي ويستدعي الإخلاء الطبي.

وتم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث و الإنقاذ من إخلاء المريض من على متن السفينة ونقله إلى مستشفى غياثي لتلقي العلاج اللازم.

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