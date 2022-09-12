10 سنوات سجناً لخليجي بتهمة هتك عرض طفلتين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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قضت محكمة جنح أم القيوين حضورياً على المتهم ( ع – م – ع ) خليجي الجنسية بالسجن 10 سنوات والزامه بالرسم المقرر عليه قانوناً لهتكه عرض طفلتين دون الثامنة عشرة من عمرهما بعد أن خلع ملابسهما ، علما بأن المتهم هو زوج خالة المجني عليهما ، فاستغل تلك القرابة وصغر سنهما وظرف مبيتهما لدى خالتهما في منزله ، فقام بإغوائهما ، فهتك عرضهما عدة مرات متتالية.



تفاصيل

تعود تفاصيل القضية أنه بسؤال الشاكية بمحضري استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أفادت بأن ابنتيها المجني عليهما يترددان على منزل المتهم لكونهم متجاورين ، كما أنهما في بعض الأحيان تقومان بالنوم في منزل المتهم برفقة زوج الأخير ، حيث كان المتهم يصطحب إحدى الطفلتين إلى البقالة عدة مرات ، ولم تشك سابقا بأنها توجد له علاقة غير شرعية معها ، ولكن في الفترة الأخيرة لاحظت أن ابنتها الأخرى لا تريد الذهاب إلى منزل المتهم ، عندما سألتها عن سبب ذلك لم تجبها ، ولكنها أخبرت صديقة والدتها بأن المتهم هتك عرضها عدة مرات في منزله بعد أن يسلمها هاتفه في كل مرة ، كذلك علمت أن ابنتها الأخرى تتعرض للفعل ذاته ، كما أنه بسؤال المجني عليهما أفادتا بأنهما تعرضتا للتحرش الجنسي من قبل المتهم وهتك عرضهما عدة مرات ، وكان يسلم إحداهما مبلغا من المال ، كما أنه بسؤال المتهم أمام المحكمة عن طريق تقنية الاتصال المرئي وتليت عليه لائحة الاتهام عن التهمة التي وجهت له أنكر ذلك ، وبين أن الشكوى كيدية من أمهما لسبب لا يعرفه .

اطمئنان



اطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت واستقر في عقيدتها على وجه اليقين بأن المتهم ارتكب الجريمة المسندة إليه وفق الصورة التي ارتسمت طبقاً لأدلة الثبوت التي أوردتها النيابة العامة والتي استندت إليها المحكمة ، فتبين هتكه لعرض الطفلتين ، فحكمت عليه المحكمة حضورياً بالتهمة المسندة إليه ومعاقبته بالسجن 10 سنوات وبالرسم المقرر قانوناً .

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