دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في بناية سكنية خلال 21 دقيقة بدون إصابات

المصدر: دبي: شيرين فاروق

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تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حادث حريق متوسط في بناية بالطابق السابع في منطقة البرشا من دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

وتفصيلاً، أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي أن غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، تلقت بلاغاً عند الساعة 20:57 امس الأربعاء 07-09-2022، يفيد بوقوع حادث بمنطقة البرشاء، وعلى الفور تم تحريك مركز إطفاء البرشاء كمستجيب أول وجهة اختصاص، وعند الوصول في الساعة 21:01 محققاً زمن استجابة مقداره (4) دقائق، تبين أن الحادث متوسط في بناية بالطابق السابع وعليه تم تحريك مركز إطفاء المرسى للدعم والإسناد.

وأكد القائد الميداني السيطرة على الحادث خلال ( 21 ) دقيقة.

ولفت المصدر الى انه تمت عمليات التبريد عند الساعة 22:42 من دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وتم تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق.

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