26 % انخفاض الحوادث المرورية في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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كشف الرائد عبدالله المنذري رئيس قسم المرور والدوريات بشرطة الشارقة، عن انخفاض معدل حوادث المرور بالنصف الأول من العام الجاري بنسبة 26% مقارنة بالفترة ‏نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للعمل في تنفيذ المنظومة المرورية، التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وجعل الطرق أكثر ‏أمناً. جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج «أمان يا بلادي»، الذي تعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، لطرح عدد من الموضوعات المتنوعة عبر محطاته ‏المختلفة.

سلامة

واستعرض المنذري جهود شرطة الشارقة في تحقيق السلامة المرورية والحد من الحوادث، من خلال توزيع الدوريات المرورية على مختلف المناطق لتنظيم حركة السير والمرور، إلى جانب إطلاقها العديد من الحملات على مدار العام، ‏ مشيراً إلى أن الإحصائيات أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المستفيدين من تلك الحملات التوعوية، الأمر الذي يؤكد مدى وعي وثقافة أفراد المجتمع المرورية.

تقنيات

و‏تطرق للحديث حول التقنيات الحديثة التي تم تطويرها في المجال الضبطي، مؤكداً أن شرطة الشارقة تنتهج التطور المستمر من خلال ما تمتلكه من بيئة محفزة لتفعيل الابتكارات والأنظمة الحديثة واستخدامها ‏بشكل فعال، حيث طور مختبر الابتكار ‏المروري عدداً من التقنيات لضبط الحركة على الطرق، ومنها: جهاز ضبط الضجيج، ‏وجهاز راصد، وجهاز رصد مخالفي مواقف ذوي الاعاقة، وغيرها من ‏الأجهزة والتقنيات الحديثة التي تساعد على القيام بالأعمال الموكلة بشكل ‏أدق وأسرع.

ودعا رئيس قسم المرور والدوريات ‏بشرطة الشارقة جميع‏ ‏أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور على الطرق الداخلية والخارجية والتقيد بالسرعات المحددة على الطريق.

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