محاكمة وإدانة موظف مدرسة اختلس 150 ألف درهم

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

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أقام مالك مدرسة خاصة في مدينة العين، دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالب فيها بإلزام موظف، بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 150 ألفاً و243 درهماً.

وقال شارحاً لدعواه، إن المشكو عليه كان يعمل لديه في المدرسة الخاصة به، وقام باختلاس مبلغ المطالبة، وتم إدانته بموجب حكم جزائي.

وخلال نظر الدعوى لم يحضر المشكو عليه رغم إعلانه، فيما أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أن المشكو عليه قد أدين فيها عن تهمة الاختلاس. وأشارت المحكمة إلى أن الشاكي أورد بصحيفة دعواه بأن المشكو عليه لم يقم برد المبلغ المختلس، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 150 ألفاً و243 درهماً طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف.

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