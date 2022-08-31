70 ألف درهم تعويض لشخص دُهس داخل ورشة إصلاح السيارات

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام آخر أن يؤدي له مبلغاً قدره 300 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار كافة التي لحقت به.

وقال شارحاً دعواه، إنه أثناء وجوده في إحدى الورش بمنطقة المصفح الصناعية وبسبب عدم احتراز المشكو عليه وإهماله حال قيادته لمركبته، تسبب في دهسه.

وتحرر عن تلك الواقعة دعوى جزائية صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليه حضورياً ومعاقبته بالغرامة 3 آلاف درهم وإلزامه الرسوم الجزائية.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي مبلغ 70 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

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