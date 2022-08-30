ضغط فرامل بقوة لتخويف مركبة يتسبب في حبس وتغريم السائق

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أقام سائق مركبة، دعوى قضائية ضد آخر أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب في ختامها بإلزامه أن يؤدي له مبلغاً وقدره 115 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المشكو عليه باعتراض طريق إحدى المركبات التي تسير على الطريق العام، وذلك عبر قيامه بالسير أمامها ومن ثم ضغط الفرامل بقوة معرضاً سلامة المتواجدين في المركبة للخطر.

وبناء عليه قام المجني عليه بفتح بلاغ ضد المتسبب، حيث تم تحديد هوية قائد المركبة وإحالته إلى المحكمة الجزائية، التي أدانته بدورها وأصدرت في حقه حكماً بالحبس لـ 6 أشهر مع وقف التنفيذ، وتعويض المجني عليه بمبلغ وقدره 51 ألف درهم.

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