دخول متجر لشراء حاجيات كاد أن يتسبب في وفاة طفل

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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تمكن رجال الشرطة من إنقاذ طفل يبلغ من العمر نحو عامين علق في سيارة والدته.

وذكرت النيابة العامة الاتحادية عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» أن الطفل حوصر في المركبة، بسبب وجوده مربوطاً في الكرسي المخصص للأطفال، فضلاً عن القفل الأوتوماتيكي للأبواب بعد خروج والدته من المركبة متوجهة إلى أحد المتاجر.

وأفادت بأن الأم كانت قد خرجت من المنزل متوجهة إلى أحد المتاجر لجلب بعض الأغراض المنزلية وبرفقتها الطفل، وعند وصولها إلى المتجر، شرعت في البحث على موقع بهدف ركن المركبة ودخول المتجر.

وفور عثورها على موقف، خرجت الأم من المركبة، مقررة في الوقت نفسه ترك ابنها الصغير في المركبة مربوطاً بحزام كرسي الأطفال لبضع دقائق، ريثما تنتهي من شراء حاجيات المنزل ومن ثم العودة إلى المركبة.

وقالت: إن والدة الطفل تفاجأت بعد انتهائها من شراء حاجياتها والعودة إلى المركبة بعدم قدرتها أو استطاعتها على فتح أبواب سيارتها، حيث تبين أن المفتاح بداخل السيارة، ولا تعرف السبب الحقيقي الذي جعل من المركبة تغلق أبوابها والطفل في داخلها.

وأشارت النيابة العامة الاتحادية إلى أن والدة الطفل عندما أدركت الخطر الكبير الذي يحدق بالطفل وإن حياته معرضة للخطر، سارعت بطلب النجدة، حيث تواصلت مع رجال الشرطة الذين وصلوا إلى المكان في وقت قياسي وسريع في زمن أقل من 5 دقائق، وقاموا بواسطة الخبير المختص بفتح أبواب المركبة وإخراج الطفل، قبل أن تسوء حالته الصحية أو وفاته نتيجة حبسه داخل السيارة وحده.

وأكدت النيابة العامة الاتحادية، إن ترك الأطفال وحدهم داخل المركبات يعد أمراً في غاية الخطورة، ويتوجب على أولياء الأمور حماية أطفالهم من هذه المخاطر وعدم تركهم لوحدهم داخل المركبة.

ودعت كافة أفراد المجتمع وذوي وأهالي الأطفال، إلى ضرورة الحرص على نزول الأطفال من المركبات والتأكد من خلوها من أي أشخاص قبل إقفال المركبة ومغادرتها سواء أكانوا ذاهبين إلى المنزل أو المراكز التجارية.

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