تعويض ورثة عن فقدان معيلهم الوحيد

المصدر: أبوظبي - موفق محمد:

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام ورثة متوفى، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طلبوا فيها إلزام المشكو عليهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا لهم تعويض وقدره 300 ألف درهم مقابل الأضرار التي لحقت بهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامهما بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالوا شارحين لدعواهم إن المشكو عليهما تسببا، بالإصابة التي لحقت بمورثهم الذي توفي بسببها اثناء نقله للمستشفى وتمت إدانتهما بموجب حكم جزائي نهائي وبات وقد نتجت عن خطئهما أضرار لحقت بهم كونهم فقدوا عائلهم الذي ينفق عليهم بالإضافة لما لحقهم من ألم وأضرار نفسيه نتيجة فقدهم له.

وأرفقوا حافظة مستندات احتوت على صور ضوئية لأحكام قضائية وشهادة وفاة وصورة شهادة إعلام وراثة فيما قدم وكيل المشكو عليها الأولى مذكرة جوابية طالعتها المحكمة وتخلف المشكو عليه الثاني بالرغم من إعلانه.

من جانبها أوضحت المحكمة، أنه وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه " على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه، وكان من المقرر أن مرتكب الفعل الضار يلزم بالتعويض عن الأضرار المادية الأخرى التي لا تغطيها الدية التي تقتصر على ترضية الورثة نفسيًا ومعنويًا عن وفاة مورثهم، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن المشكو عليهما قد تمت إدانتهما عن تهمة التسبب بخطئهما في وفاة مورث (الشاكين) بموجب الحكم الجزائي البات الصادر في حقهما، وتم إلزامهما بأداء الدية.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن الشاكين هم ورثة المتوفى "زوجته وأبناؤه" وكان خطأ المشكو عليهما ثابتاً بحقهما، والذي ألحق بالشاكين أضراراً مادية تمثلت في حرمانهم من مورثهم ومعيلهم الوحيد وما قد يلازمهم طوال حياتهم من آلام وحسرة بسبب وفاة مورثهم وفقدانهم لهم ما ترى معه المحكمة استحقاق الشاكين تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما بسبب خطأ المدعى عليهما.

ورفضت المحكمة طلب الشاكين بالفائدة، لعدم قيامه على أساس قانوني سليم.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بالتضامن بأن يؤديا للشاكين مبلغ 70 ألف درهم وألزمتهما بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز