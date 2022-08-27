شرطة عجمان تحل شكوى عبر انستغرام لمساعدة سيدة في دولة الكويت

المصدر: البيان

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تمكنت شرطة عجمان من مساعدة سيده من الكويت بعد أن عانت من صعوبة الحصول على شحنتها المطلوبة من الامارات، وذلك سعيا لتحقيق المسؤولية المجتمعية وحرصا على إعادة الحقوق لأصحابها.

وقال المقدم يحيى خلف المطروشي رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل أن شرطة عجمان تلقت شكوى عبر قنوات التواصل الاجتماعي ( الانستغرام) من سيدة من دولة الكويت الشقيقة، كانت زائرة للدولة في إمارة عجمان، وقامت بطلب بضاعة من محل ملبوسات ودفعت مبلغ السلع لاستلامها بالشحن بعد المغادرة، وبعد أن غادرت الدولة لم تستلم الشحنة بسبب خلاف نشب بينها وبين البائع على مبلغ الشحن.

وقال المقدم يحيى خلف المطروشي أنه تم بتكليف أحد الضباط باستلام البلاغ وفي غضون نصف ساعة استطاع الملازم أ خميس مطر الكتبي الوصول إلى البائع وباتخاذ الاجراءات اللازمة استلم البضاعة منه وتواصل مع الشاكية وقام بإرسال بضاعتها عبر شركة dhl في نفس اليوم واستلمتها الشاكية في اليوم التالي من تلقى الشكوى في دولة الكويت الشقيقه.

من جانبها عبرت السيدة عن فرحتها الغامرة وفخرها بشرطة عجمان لحرصها على إعادة الحقوق لإصحابها رغم تقديمها الشكوى عبر الانستجرام، متمنية لشرطة عجمان التقدم والتوفيق في تعزيز الأمن وخدمة المجتمع.

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