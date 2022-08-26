الوطني للبحث والإنقاذ ينفذ مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب آسيوي كان على متن سفينة شحن

المصدر: البيان

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نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وغرفة عمليات ميناء جبل الظنة يوم الخميس 25 أغسطس 2022 مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب من الجنسية الآسيوية كان على متن سفينة شحن.

المركز الوطني للبحث والإنقاذ ينفذ مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب آسيوي كان على متن سفينة شحنhttps://t.co/2vWQ2B2WYB#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sgyn9ObjCW — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 26, 2022

تم تلقي بلاغ من غرفة عمليات ميناء جبل الظنة يفيد بوجود شخص من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 42 عام تعرض لوعكة صحية وصعوبة بالتنفس وهو على متن سفينة شحن(Cargo Ship REGO) موقعها شمال غرب جزيرة صير بني ياس، حيث أن حالته الصحية تتطلب سرعة الإستجابة لخطورتها.



تم التدقيق على الموقع وتحديده بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث و الانقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى الرويس لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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