يستغل الثقة ويستولي على سيارة ثمنها 340 ألفاً

المصدر: (أبوظبي- موفق محمد)

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أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 340 ألف درهم، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 30 ألف درهم كتعويض.

وقال شارحاً لدعواه: إنه سلم مركبته البالغ ثمنها 340 ألف درهم إلى المشكو عليه بحكم صداقتهما، وذلك بعد أن أوهمه الأخير بأنه سيقوم ببيعها لمعرض سيارات وتحويل ثمنها له وعندما قام ببيعها لم يسلمه المبلغ واحتفظ به لنفسه. ومن جانبها قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكي فحلفها.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها رأت في المراسلات التي تمت عن طريق «الواتساب» فيما بين الشاكي والمشكو عليه وإيصالات سحب المبالغ التي قدمها الشاكي والمعاصرة لوقت شراء السيارة وكذلك تسجيل السيارة ابتداءً باسمه قرينة على صحة ما يدعيه الشاكي.

وأشارت المحكمة إلى أنها وجهت اليمين المتممة للشاكي والتي حلفها، وكان المشكو عليه لم ينازع في قيمة السيارة المطالب بها من قبل الشاكي ولم ينازع أيضاً في بيعها بهذا المبلغ، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة ما يدعيه الشاكي. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 340 ألف درهم وألزمته بالرسوم والمصاريف.

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