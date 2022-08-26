يطالب بـ 80 ألف درهم لتعليق على «فيسبوك»

المصدر: (أبوظبي- موفق محمد)

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أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالب فيها بإلزام امرأة بأن تؤدي له مبلغاً قدره 80 ألف درهم، وذلك تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق به جراء بلاغ كيدي قدم ضده من قبل المشكو عليها.

وقال شارحاً دعواه، إن المشكو عليها تقدمت ببلاغ كيدي ادعت فيه أن الشاكي أضر بسمعتها، وذلك عن طريق تعليق عبر «فيسبوك».

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المستقر عليه قضاء، أن الإبلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة سواء للمجني عليه أو لغيره من الأفراد ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المبلغ سلفاً من صحة ما يبلغ به.

وبينت بأن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل على كذب بلاغ المشكو عليها ضد الشاكي أو عدم صحة الواقعة المبلغ عنها، لا سيما وأن قرار النيابة العامة بحفظ البلاغ مؤقتاً لا يقطع بأي حال من الأحوال بكذب البلاغ أو بعدم صحة الواقعة المبلغ عنها، ومن ثم تكون الشكوى المقدمة من المشكو عليها ضد الشاكي في نطاق الحق المباح لها قانوناً، وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكي بالرسوم والمصاريف.

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