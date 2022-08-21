34.869 مخالفة عبر برنامج «كلنا شرطة» خلال 7 أشهر

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي: إن مرور دبي سجلت عبر برنامج (كلنا شرطة) 34 ألفاً و869 مخالفة مرورية خلال الأشهر الـ7 الماضية، شملت 8976 مخالفة سجلت بوساطة عسكريين، و9321 مخالفة سجلت بوساطة كاميرات المراقبة، فيما تلقى البرنامج هاتفياً 16 ألفاً و572 ملاحظة عن تجاوزات مرورية من قبل أفراد الجمهور.

تواصل

وأشار العقيد جمعة بن سويدان، إلى أن برنامج كلنا شرطة يعتمد بالدرجة الأولى على ملاحظات أفراد المجتمع، ممن يستخدمون الطرقات بصورة يومية، وقد يتعرّضون لمواقف قد تهدد سلامتهم وسلامة الآخرين للخطر، مؤكداً أنه في مثل هذه الحالات يتم التواصل مباشرة مع برنامج (كلنا شرطة) من خلال الرقم المجاني (901) أو عبر تطبيق شرطة دبي والإبلاغ عن الواقعة.

وأوضح أن هناك عدداً من مستخدمي الطريق قد يتعرضون لمواقف على الطريق تعرضهم أو تعرض أشخاصاً آخرين للخطر من جانب سائقين متهورين، حيث بإمكانهم تقديم الشكاوى والملاحظات عن طريق الاتصال بكلنا شرطة على الرقم (901) أو عبر تطبيق شرطة دبي وفق ضوابط واضحة ومحددة.

مشيراً إلى أن الملاحظات التي تسجل من قبل العسكريين أو الأشخاص الذين يخوّل لهم القانون يتم اعتمادها فوراً، فيما يتم التثبت من صحة المخالفات التي تقدم من قبل الجمهور، كونها تخضع لشروط معينة، ولا يمكن مخالفة الشخص فور تلقي شكوى ضده، لكن يتم الاتصال به وإبلاغه بذلك وتنبيهه بمخالفته في حال التكرار.

ولفت العقيد جمعة بن سويدان، أن شهر مارس تصدر مجموع المخالفات المحررة بواقع 5822 مخالفة، تلاه شهر يونيو 5735 مخالفة، ثم شهر يوليو 5666 مخالفة، ثم شهر مايو 4966 مخالفة، في حين شهد شهر فبراير 4493 مخالفة، وشهر يناير 4188 مخالفة، وشهد شهر إبريل تسجيل 3999 مخالفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز