31 ألف درهم تعويضاً لمالك دخل منزله شخصان دون إرادته

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها إلزام شخصين أن يؤديا له 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليهما، قاما بدخول منزله خلافاً لإرادته، وتحررت عن الواقعة القضية الجزائية، والتي قضت فيها المحكمة الجزائية، بإدانة المشكو عليهما بتهمة الاعتداء عليه ودخول منزله وعاقبتهما بتغريم كل واحد منهما مبلغ 3 آلاف درهم ومبلغ 2000 درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وحيث تداول نظر الدعوى أمام محكمة البداية حسب الثابت بمحاضرها، قررت محكمه البداية إلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للشاكي مبلغاً وقدره 29 ألف درهم استكمالاً للتعويض الجزائي المبين أعلاه مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف، ليصل بذلك إجمالي مبلغ التعويضات إلى 31 ألف درهم.

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