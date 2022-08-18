نسيه والده داخل المركبة.. مكالمة تتسبب في اختناق ووفاة طفل في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

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تعرض طفل لاختناق أدى إلى وفاته، وذلك إثر نسيان والده له في داخل المركبة لمدة طويلة، نتيجة انشغال والده، بمكالمة هاتفية تتعلق بالعمل.

وأفاد النقيب مهندس محمد حمد العيسائي من مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، بأن الاب كان عائداً إلى المنزل وبرفقة الطفل، ونظراً لانشغاله بمكالمة هاتفية تخص عمله، نزل والد الطفل من المركبة، صاعداً إلى منزله ناسياً طفله خلفه في داخل المركبة، وذلك خلال الفترة النهارية التي عادة ما تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة.

وظل الأب ماكثاً في المنزل لمدة من الوقت حتى عودته إلى المركبة مرة ثانية، ليعثر على طفله بداخل المركبة، غائباً عن وعيه مفارقاً للحياة.

وقال النقيب مهندس محمد حمد العيسائي ،إن ترك الأطفال في المركبات من الأمور الخطيرة جداً والتي قد تكون عواقبها وخيمة، بحيث تطال سلامتهم الجسدية أو حياتهم، وذلك نظراً لنقص الاكسجين الذي يحدث كنتيجة لعوامل الحبس الحراري، خاصة وان الدولة تشهد في فصل الصيف ارتفاعاً في درجات الحرارة، مضيفاً "نتمنى من جميع أفراد المجتمع أن يأخذوا من مثل هذه الحوادث عبرة بما يسهم في تجنبهم الوقوع في مثل تلك الحوادث المؤسفة".

وبين أن مخاطر ترك الأطفال لوحدهم في المركبة من دون ولي أمرهم، قد تتسبب في حالات أخرى في وقوع حوادث مرورية، وذلك في حال إقدام الطفل على العبث بالمركبة، بتحريك ناقل الحركة الخاص بها، والذي يعمل بدوره على تحريك المركبة، وبالتالي إمكانية التسبب في وقوع حادث مروري.

وحول العقوبات التي أقرها القانون في حال تبين وجود إهمال من الأهالي تجاه أطفالهم، أفاد النقيب مهندس محمد حمد العيسائي أن قانون حماية الطفل "وديمة" قد تضمن مواد ونصوصاً تشدد العقوبات على كل من يتسبب بإهماله وعدم اتخاذه للإجراءات الاحترازية الواجبة في تعريض حياة الطفل للخطر سواء أكان ولي أمره أو أحد والديه للحبس أو الغرامة.

ودعا كافة أفراد المجتمع وذوي وأهالي الأطفال، إلى ضرورة الحرص على نزول الأطفال من المركبات والتأكد من خلوها من أي أشخاص قبل إقفال المركبة ومغادرتها سواء أكانوا ذاهبين إلى المنزل أو المراكز التجارية.

ونوه ان القانون اشتمل على مواد تعاقب أولياء الأمور في حال ارتكابهم مخالفات تجاه أبنائهم خلال فترة سير المركبة على الطرقات تتضمن الغرامة 400 دهم بالإضافة إلى 4 نقاط مرورية، إضافة إلى رسوم فك الحجز وقدرها 5 آلاف درهم، على كل شخص يسمح للأطفال دون سن العاشرة بالجلوس في المقاعد الامامية، والغرامة 400 دهم غرامة عن عدم توفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال الذين يبلغون 4 سنوات فما دون.

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