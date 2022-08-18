شرطة رأس الخيمة تضبط سائق مركبة هرب من موقع حادث مروري نتج عنه وفاة شخص

المصدر: ​رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من ضبط سائق مركبة (29 عاماً) تسبب في صدم شخص آسيوي كان يقود دراجته الهوائية في أحد شوارع الإمارة، وفر هارباً من موقع الحادث الذي أسفر عنه وفاة الشخص.

وأوضح النقيب عبدالرحمن أحمد الشحي مدير فرع المباحث والتعقيب بإدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، بأنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق من فرع المباحث والتعقيب لجمع المعلومات والتحري عن الشخص المتسبب في الحادث والمركبة المستخدمة، كما تم الاستعانة بكاميرات المراقبة الأمنية المنتشرة في شوارع الإمارة، لمراجعتها والوقوف على أية مقاطع مصورة قد تسهم في التعرف على المركبة المتسببة.

وبعد عمليات بحث وتحري مستفيضة، تمكن فريق العمل من التوصل إلى مكان المركبة وضبط سائقها، وبعد التحقيق المبدئي معه أقر بقيامه بصدم قائد الدراجة الهوائية ولاذ بالفرار من موقع الحادث، وقد أحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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