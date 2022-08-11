تقرضه 27 ألف درهم ويحلف بعدم استلامها

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

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أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، أمام محكمة العين الابتدائية طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره 27 ألف درهم المسلمة له على سبيل الدين واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهادة الشهود وتوجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه.

وقالت شارحة لدعواها: إنها أقرضت المشكو عليه المبلغ المطالب به وذلك لحل مشاكل تواجهه في العمل ومرت سنة ونصف ولم يقم برد المبلغ، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية أنكر فيها انشغال ذمته للشاكية بالمبلغ المطالب به.

وخلال نظر الدعوى، استجوبت المحكمة المشكو عليه وسألته حول إن كانت ذمته مشغولة للشاكية بالمبلغ المطالب به فأنكر، كما قررت الشاكية، بأنها تتمسك بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى بتوجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه، وبذات الجلسة قضت المحكمة وقبل الفصل الموضوع بتحليف المشكو عليه اليمين الحاسمة فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم بأنني لم أستلم من الشاكية مبلغاً وقدره 27 ألف درهم كقرض، وأن ذمتي غير مشغولة لها بهذا المبلغ».

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أنه يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة للخصم الآخر شريطة أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه.

ونوهت إلى أن الثابت أن الشاكية طلبت إثباتاً لمطالبتها بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المشكو عليه، فوجهت المحكمة إليه اليمين الحاسمة فحلفها بالصيغة المقررة. وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.

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