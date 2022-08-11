إنقاذ شخص أثناء احتراق صهريج وقود في الفجيرة (فيديو)

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع عمليات شرطة الفجيرة اليوم الخميس مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب من الجنسية الآسيوية أثناء إحتراق صهريج وقود.

تم تلقي البلاغ من غرفة عمليات شرطة الفجيرة يفيد بوجود شخص مصاب بحروق متفرقة إثر احتراق صهريج وقود في منطقة البثنة في امارة الفجيرة.

وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث و الإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج اللازم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز